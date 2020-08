Uiguri: il video di un “detenuto” offre un raro sguardo ai campi d’internamento in Cina (Di mercoledì 5 agosto 2020) Merden Ghappar, un ex modello per il gigantesco rivenditore cinese Taobao, in un video e delle foto rilasciate alla BBC dai suoi famigliari, mostra dei rari dettagli sui campi d’internamento dove sono tenuti almeno un milione di Uiguri e altre minoranze. Nel 2009, Ghappar aveva lasciato la regione dello Xinjiang per cercare opportunità nelle metropoli cosmopolite della Cina orientale. Come modello nella città di Foshan, secondo alcuni amici, riusciva a guadagnare fino a 1300 euro al giorno. Ma nonostante la sua storia sembri la perfetta incarnazione del “Sogno Cinese” della Cina contemporanea di Xi Jinping, le sua etnia, lingua, religione e cultura lo hanno sempre penalizzato, fino al suo arresto nell’agosto del 2019. Nel video, Ghappar appare con ... Leggi su giornalettismo

Kashgar è una cittadina dell’estremo Ovest della Cina, nella regione dello Xinjiang, che di cinese ha ben poco. Molto più vicina alle repubbliche centro asiatiche che a Pechino, sorge praticamente al ...

E se fosse vero, non ne sareste un po’ colpiti, e anche un po’ disgustati? Gira un video cinese, preso probabilmente da un drone non intercettato, in cui si vede un grande affollamento di persone con ...

