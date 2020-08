Torino, finge di ordinare una pizza per chiamare il 112 e denunciare il compagno violento (Di mercoledì 5 agosto 2020) Con la scusa di ordinare una pizza, una donna ha chiamato la polizia e ha fatto arrestare il suo compagno violento per lesioni. Lo stratagemma ha salvato la donna sudamericana e il figlio di dieci anni dalla furia dell’uomo li accusava di aver rotto il televisore. Erano circa le 21 e Angela, dopo essere stata picchiata dal fidanzato nel suo appartamento nel quartiere Barriera di Milano a Torino, si è resa conto di dover fare qualcosa per il figlio, anche lui vittima delle violenze di Raul che preso dalla rabbia ha anche distrutto la televisione. Secondo la donna, era la prima volta che succedeva e fino ad allora c’erano stati solo insulti pesanti da parte del compagno violento. LEGGI ANCHE > Lo stratagemma per far arrestare il ... Leggi su giornalettismo

