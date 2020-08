‘Temptation Island 7’, Lorenzo Amoruso racconta la sua verità sui “messaggi in codice” con Pietro Delle Piane (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lorenzo Amoruso è stato, insieme alla fidanzata Manila Nazzaro, indubbiamente uno dei personaggi più amati e apprezzati della settima edizione di Temptation Island: l’ex calciatore, infatti, è stato ammirato per la sua saggezza e per il profondo rispetto che ha portato, dal primo all’ultimo giorno, alla sua compagna. Già alle pagine di Uomini e Donne Magazine, Lorenzo aveva tirato le somme della sua esperienza e si era espresso anche sulle altre coppie, dichiarando, a sorpresa, di aver compreso la decisione di Andrea Battistelli di lasciare il programma insieme alla sua Anna Boschetti. Oggi, però, benché rimarchi questo concetto, raggiunto da Fanpage.it, Amoruso ha precisato che avrebbe voluto, per il suo bene, che Andrea lasciasse la 37enne: Volevo ... Leggi su isaechia

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - Gaia_Mai_ : Mia nipote ha appena confuso la Champions League con Temptation Island AMO - King___N : Odio Maria De Filippi, Barbara D’Urso, temptation island e tutto quello che definite “trash”. - sunshanine : RT @marvelusbucky: Gandalf as GANDOLFO Emiliano, la elle e la esshe inconfondibi Chiama regaz pure il suo gatto 'Si stava meglio quando si… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island Antonella Elia, scintille a Temptation Island Gossip News