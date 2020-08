Siviglia, Lopetegui: “Contro la Roma come una finale” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “La Roma proviene da una striscia positiva, ha un grande squadra ed e’ probabilmente la squadra italiana piu’ in forma in questo momento”. Queste le dichiarazioni di Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, alla vigilia della sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League contro i giallorossi, in programma domani alle 18:55 a Duisburg. “Siamo molto emozionati, dobbiamo dare il meglio di noi. E’ come una finale – ha proseguito il tecnico spagnolo in conferenza stampa – In questo periodo le circostanze cambiano di minuto in minuto, bisogna sapersi adattare”. Insieme a lui nella sala stampa era presente anche il capitano degli andalusi, Jusus Navas: “Sappiamo che con la Roma sara’ una partita dura, ma abbiamo entusiasmo. Inoltre ... Leggi su sportface

