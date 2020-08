Sgarbi sospeso 15 giorni dalla Camera per insulti a Carfagna e Bartolozzi (Di mercoledì 5 agosto 2020) "L'Ufficio di Presidenza della Camera ha deciso - all`unanimità - di sanzionare con 15 giorni di sospensione Vittorio Sgarbi per gli episodi dello scorso 25 giugno in Aula e gli insulti rivolti in quella sede alla vicepresidente Mara Carfagna e alla deputata Giusi Bartolozzi". Lo annuncia in un post su facebook il presidente della Camera, Roberto Fico che aggiunge: "Le regole del vivere civile vanno rispettate in ogni luogo".Vittorio Sgarbi, dal canto suo, aveva annunciato nei giorni scorsi di portere in tribunale proprio la Carfagna e la deputata di Forza Italia Giusi Bartolozzi. "Le sole parole irripetibili che ho pronunciato all'indirizzo delle due indignate di comodo sono: ridicola alla ... Leggi su ilfogliettone

