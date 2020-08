Serena Enardu e Pago, un’altra possibilità: fallito il tentativo di riavvicinamento (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una delle ultime ex coppie che ha fatto più discutere è certamente quella formata da Serena Enardu e Pacifico Settembre, in arte Pago. I due hanno avuto una storia d’amore abbastanza turbolenta, giunta al capolinea. È giunta però l’indiscrezione che ha parlato di un tentativo di riavvicinamento, un’altra possibilità che però non è andata in … L'articolo Serena Enardu e Pago, un’altra possibilità: fallito il tentativo di riavvicinamento Leggi su dailynews24

marcamoly : Pago e Serena Enardu stanno ancora insieme? Il mistero continua. Ne abbiamo viste di tutti i colori con questa copp… - gossipblogit : Serena Enardu e Pago beccati a tavola insieme: ritorno di fiamma dopo la rottura? - zazoomblog : Serena Enardu e Pago beccati a tavola insieme: ritorno di fiamma dopo la rottura? - #Serena #Enardu #beccati… - toysblogit : Serena Enardu e Pago beccati a tavola insieme: ritorno di fiamma dopo la rottura? - blogtivvu : Serena Enardu e Pago, retroscena incontro: “nessun ritorno di fiamma” -