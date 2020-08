Roma, Al-Baker si fa da parte: resta in corsa solo Friedkin per la cessione (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sono ore molto concitate in casa Roma, dato che il club giallorosso è sempre più vicino alla cessione da parte del presidente James Pallotta a Dan Friedkin. Stando a quanto riportato dal sito del quotidiano kuwaitiano Al-Jarida, sarebbe rimasto in corsa soltanto l’imprenditore statunitense, per via dell’uscita di scena del magnate arabo Fahad Al-Baker. Il sito ha fornito dei dettagli in merito ai contatti tra Pallotta e Al-Baker: “Gli investitori del Kuwait sono stati messi in una posizione difficile ieri dal presidente Pallotta, che ha concesso loro meno di 24 ore per presentare un’offerta superiore a quella presentata dall’investitore americano Friedken. L’imprenditore kuwaitiano ... Leggi su sportface

zuma2007 : RT @perchetendenza: 'Kuwait': Perché la cordata di Al Baker si è ritirata dalla corsa per l'acquisto della Roma - AhernandezS89 : RT @LAROMA24: ??| “La #ASRoma è già di #Friedkin” - “Trattativa con #AlBaker naufragata definitivamente” su #MassimoAscolto si parla del fut… - faralla_mario : RT @CheccoCasano: LIVE Cessione Roma, il gruppo di #AlBaker si ritira: “Impossibile in poche ore presentare offerta vincolante”. Strada spi… - sportface2016 : #SerieA | #Roma, #AlBaker si fa da parte: resta in corsa solo #Friedkin per la cessione - SmorfiaDigitale : Al Baker rinuncia alla Roma: Friedkin sempre pi vicino -