Psg, Tuchel teme un “Mbappé bis”: convoca quasi tutte riserve per l’amichevole contro il Sochaux (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Champions League si avvicina e il Paris Saint-Germain non vuole correre rischi ed incappare in infortuni dell'ultimo momento, almeno non con i suoi giocatori di punta. Ecco perché il tecnico Thomas Tuchel, per l'amichevole in programma nelle prossime ore contro il Sochaux ha deciso di lasciare a casa ben 10 titolarissimi.Psg: Tuchel teme un "Mbappé bis"caption id="attachment 993535" align="alignnone" width="380" Neymar Icardi Mbappé (Instagram Icardi)/captionNon ci saranno le stelle del Psg a sfidare il Sochaux. Lo ha deciso Tuchel che per il match amichevole ha deciso di mandare in campo un Paris Saint-Germain decisamente rivisitato. Tramite i propri canali ufficiali, la società ha diramato la lista dei 22 convocati per ... Leggi su itasportpress

Sebchoux1 : Le balotelli argentin In Francia – Tuchel, rapporto complicato con Icardi. La rivelazione: “Non voleva che il PSG…” - __Dandyof13___ : Simone Inzaghi ?????? Mercato | Mercato - PSG : La succession de Tuchel se complique pour Leonardo ! - mnemocs : RT @fcin1908it: In Francia - Tuchel, rapporto complicato con Icardi. La rivelazione: 'Non voleva che il PSG...' - - ArenaRosario : RT @fcin1908it: In Francia - Tuchel, rapporto complicato con Icardi. La rivelazione: 'Non voleva che il PSG...' - - fcin1908it : In Francia - Tuchel, rapporto complicato con Icardi. La rivelazione: 'Non voleva che il PSG...' -… -