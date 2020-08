"Per Umtiti è scontro Roma-Napoli" (Di mercoledì 5 agosto 2020) BARCELLONA, SPAGNA, - La Roma sarebbe interessata a Samuel Umtiti del Barcellona . Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport , il Barca non conta sul difensore ventiseienne per l'anno ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : 'Per Umtiti è scontro Roma-Napoli': Secondo quanto scritto dal quotidiano spagnolo Sport, i giallorossi sarebbero i… - stirone99 : RT @Sardanapalooo: Qualcuno mi ha detto che non sarà #Vertonghen l’erede di #Smalling. Con assoluta certezza tre giorni fa un intermediario… - Dalla_SerieA : Calciomercato: offerto alla Roma il prestito di Umtiti, difficile la pista Vertonghen - - AhernandezS89 : RT @LAROMA24: Cessione As Roma, Al Baker rilancia: 'Presentata un'offerta per il club'. Torna in gruppo Pellegrini. Smalling ai saluti, ide… - LAROMA24 : Cessione As Roma, Al Baker rilancia: 'Presentata un'offerta per il club'. Torna in gruppo Pellegrini. Smalling ai s… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Umtiti "Per Umtiti è scontro Roma-Napoli" Corriere dello Sport Roma e Napoli sul difensore del Barcellona Samuel Umtiti

Il 26enne francese ha richieste anche da alcuni club di Premier League BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - La Roma sarebbe interessata a Samuel Umtiti del Barcellona. Secondo quanto riportato dal quotid ...

Notizie Lazio – Luiz Felipe, il Barcellona fa sul serio: ecco 40 milioni

ROMA – La fantastica stagione di Luiz Felipe non è passata di certo inosservata, nonostante qualche errore nelle ultime giornate e l’infortunio. Il gioiellino della retroguardia di Inzaghi, rifinisce ...

Il 26enne francese ha richieste anche da alcuni club di Premier League BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - La Roma sarebbe interessata a Samuel Umtiti del Barcellona. Secondo quanto riportato dal quotid ...ROMA – La fantastica stagione di Luiz Felipe non è passata di certo inosservata, nonostante qualche errore nelle ultime giornate e l’infortunio. Il gioiellino della retroguardia di Inzaghi, rifinisce ...