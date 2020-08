Ostia, lo fermano per un normale controllo e scoprono che doveva essere in carcere: è accusato di violenza sessuale aggravata (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un uomo sulla trentina è stato fermato ieri ad Ostia, in Via della Martinica, per un normale controllo di routine. Accertata l’identità dell’uomo tuttavia gli Agenti hanno proceduto immediatamente al fermo della persona: a suo carico infatti risultava pendente una condanna ad un anno e nove giorni per violenza sessuale aggravata. L’episodio ieri pomeriggio. Ostia, lo fermano per un normale controllo e scoprono che doveva essere in carcere: è accusato di violenza sessuale aggravata su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ostia, lo fermano per un normale controllo e scoprono che doveva essere in carcere: è accusato di violenza sessuale… -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia fermano Piccioni decapitati e abbandonati su spiaggia di Ostia, Raggi: “Raccapricciante, ma non ci fermano” Roma Fanpage.it Ostia, ciclabile a 5 Stelle tra buche e gradini: pronti question time e un esposto. Anche i vigili sono preoccupati

La nuova pista ciclabile di Ostia non piace a tutti. Anzi ... Colombo transiterà su un percorso alternativo interno e parallelo al Lungomare con relative fermate mentre le attuali verranno ...

Accusato di violenza sessuale aggravata: si nascondeva a Ostia

E' accusato di violenza sessuale aggravata e, per sfuggire al carcere, si era nascosto ad Ostia. La sua fuga si è interrotta il 4 agosto quando, alle 18 circa, la polizia lo ha fermato in via della Ma ...

La nuova pista ciclabile di Ostia non piace a tutti. Anzi ... Colombo transiterà su un percorso alternativo interno e parallelo al Lungomare con relative fermate mentre le attuali verranno ...E' accusato di violenza sessuale aggravata e, per sfuggire al carcere, si era nascosto ad Ostia. La sua fuga si è interrotta il 4 agosto quando, alle 18 circa, la polizia lo ha fermato in via della Ma ...