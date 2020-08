Nel primo semestre gettito entrate tributarie in calo (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA, ITALPRESS, - Nei primi sei mesi dell'anno, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 186.304 milioni, facendo segnare una riduzione di ... Leggi su gazzettadiparma

Bomba d’acqua nel primo pomeriggio nel Napoletano, con allagamenti e disagi. Intorno alle 15, pioggia e vento hanno flagellato il capoluogo campano e i comuni vicini; decine le chiamate ai vigili del ...

Blog: Pagellone di fine anno: promossi e bocciati della Lazio

Thomas Strakosha voto: 6. Il giovane portiere albanese è croce e delizia dei tifosi biancocelesti, nella prima parte di stagione si supera spesso (ricordo una grande prestazione a Cagliari), nella sec ...

