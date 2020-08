Napoli, Insigne proverà ad esserci contro il Barcellona! Il manager: “è allegro è fiducioso” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lorenzo Insigne farà di tutto per esserci contro il Barcellona. Il calciatore del Napoli stringerà i denti nonostante il problema all’adduttore rimediato nell’ultima gara di campionato contro la Lazio. Il suo manager, Vincenzo Pisacane, si mostra ottimista ai microfoni di Radio Marte: “è allegro e fiducioso. Avverte ancora un po’ di dolore, ma spera di esserci. Col Barcellona sarà una partita importante, può salvarti da una stagione non bellissima ma non deve nemmeno essere vista come la partita della vita, non vorrei si creasse troppa pressione, il Barcellona è fortissimo. Non è l’ultima spiaggia per l’allenatore o qualche giocatore“.L'articolo ... Leggi su sportfair

