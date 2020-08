Minacce e estorsioni in Valle Caudina, custodia cautelare annullata per Testa: non sussistono i gravi indizi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Tribunale del Riesame di Napoli, XII Sez., accogliendo il ricorso dell’Avv. Vittorio Fucci Junior, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare, per insussistenza dei gravi indizi, nei confronti di Giovanni Testa, di anni 48, di Montesarchio. Come si ricorderà, Testa era stato destinatario insieme a nove persone, tra Montesarchio, Airola, Moiano e San Marco Evangelista, di misura cautelare disposta dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, Dott. Marcopido, perché ritenuto presuntivamente responsabile del reato di associazione camorristica e di estorsione aggravata dal metodo mafioso, che avrebbe perpetrato in concorso con altre persone, nei confronti di un imprenditore di ... Leggi su anteprima24

