L’ENAC scrive a Ryanair: violate “sistematicamente” norme anti Covid (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – L’ENAC ha scritto alla compagnia aerea Ryanair per contestare le ripetute violazioni delle norme sanitarie anti Covid-19, attualmente in vigore, disposte dal Governo italiano a protezione della salute dei passeggeri. L’Ente afferma di aver riscontrato che la compagnia “sistematicamente non si attiene” alle disposizioni previste in Italia per limitare il rischio sanitario derivante dal coronavirus a bordo degli aeromobili in partenza e in arrivo negli aeroporti nazionali. “Non solo non viene osservato l’obbligo del distanziamento tra i passeggeri – precisa l’ENAC – ma anche le condizioni che consentono la deroga a tale distanziamento sono disattese“. L’ENAC ha, pertanto, informato il vettore che, qualora dovessero persistere tali ... Leggi su quifinanza

