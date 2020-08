Inter-Getafe, battibecco Conte-Bordalas: i due si mandano a quel paese (Di mercoledì 5 agosto 2020) Inter-Getafe non è di certo una partita con fair play in campo. Nel match valevole per gli ottavi di finale dell’Europa League 2019/2020 gli spagnoli mettono in campo tutto il loro mestiere con tanti falli, diverse simulazioni e gioco maschio. Antonio Conte non ha gradito un paio di decisioni dell’arbitro Taylor che non ha uscito nessun cartellino giallo, nel finale di primo tempo gli animi tra le due panchine si sono accesi e i due allenatori si sono mandati a quel paese dopo un battibecco prolungato. Leggi su sportface

