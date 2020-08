Insultata e aggredita davanti ad un bar a Salerno: donna va in ospedale e denuncia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lite tra due automobiliste, a Camerota: ferita vigilessa fuori servizio 5 August 2020 Una giovane donna è stata Insultata e aggredita la scorsa notte, nella zona orientale di Salerno . E' stata ... Leggi su salernotoday

Bulla_Adriano : RT @FBigliardo: ??'Se tuo figlio è malato tienilo chiuso in casa, il #COVID19 non esiste'. Madre insultata in spiaggia perché chiede la dist… - IlConte50919IT : RT @FBigliardo: ??'Se tuo figlio è malato tienilo chiuso in casa, il #COVID19 non esiste'. Madre insultata in spiaggia perché chiede la dist… - gjscco : RT @FBigliardo: ??'Se tuo figlio è malato tienilo chiuso in casa, il #COVID19 non esiste'. Madre insultata in spiaggia perché chiede la dist… - RossettiHermes : RT @FBigliardo: ??'Se tuo figlio è malato tienilo chiuso in casa, il #COVID19 non esiste'. Madre insultata in spiaggia perché chiede la dist… - Sabina1956 : RT @FBigliardo: ??'Se tuo figlio è malato tienilo chiuso in casa, il #COVID19 non esiste'. Madre insultata in spiaggia perché chiede la dist… -

Ultime Notizie dalla rete : Insultata aggredita Insultata e aggredita davanti ad un bar a Salerno: donna va in ospedale e denuncia SalernoToday Civitavecchia, pretende una visita al consultorio e aggredisce il personale: denunciata

Civitavecchia – Una 50enne, civitavecchiese, è stata denunciata per oltraggio, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale dal personale in servizio presso il Posto di Polizia dell’Ospedale San Paolo di ...

Fa notare alle Poste l’errore sulle norme igieniche: “E mi umiliano”

Abbiamo ricevuto questa lettera, scritta da una 23enne, sulla propria esperienza in un ufficio postale della provincia di Bergamo. I dubbi espressi circa il mancato rispetto di alcune norme di sicurez ...

Civitavecchia – Una 50enne, civitavecchiese, è stata denunciata per oltraggio, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale dal personale in servizio presso il Posto di Polizia dell’Ospedale San Paolo di ...Abbiamo ricevuto questa lettera, scritta da una 23enne, sulla propria esperienza in un ufficio postale della provincia di Bergamo. I dubbi espressi circa il mancato rispetto di alcune norme di sicurez ...