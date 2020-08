Guardia Sanframondi, piace la formula di Vinalia che guarda al rinnovamento (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiGuardia Sanframondi (Bn) – In maniera graduale, ma decisa, cresce il consenso per la rinnovata Vinalia, appuntamento enogastronomico fra i più seguiti dell’intero panorama campano e oltre, in programma fino al 10 agosto a Guardia Sanframondi nel Sannio beneventano, con la promozione del Circolo Viticoltori e l’organizzazione del Comitato Vinalia. Nel rispetto delle regole imposte dalla fase post Covid 19, tanti enoturisti e curiosi si organizzano in piccoli gruppi e si iscrivono, tramite il sito www.Vinalia.it, ai percorsi allestiti dalle sette aziende vitivinicole in vetrina a Vinalia 2020: La Guardiense, Cantina del Taburno, Cantina di Solopaca, Vigne Storte, Cantina Morone, Azienda agricola ... Leggi su anteprima24

