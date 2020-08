Giovanissimi distesi in mezzo alla strada: il folle gioco di evitare le auto FOTO CHOC (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si sdraiano in mezzo all'asfalto e attendono l'arrivo delle auto . Avviene a Monte Urano in provincia di nelle Marche. Questa la notte folle di una decina di ragazzi. È accaduto la notte scorsa, in ... Leggi su leggo

leggoit : Monte Urano, giovanissimi distesi in mezzo alla strada: il folle gioco di evitare le auto FOTO CHOC -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanissimi distesi Monte Urano, giovanissimi distesi in mezzo alla strada: il folle gioco di evitare le auto FOTO CHOC Leggo.it Uomo precipita in un tombino e muore, l’amico: “L’ho trovato disteso in una pozza di sangue”

Dopo una serata passata al pub con due amici, un uomo di 39 anni è precipitato all’interno di un tombino scoperchiato ed ha perso la vita. Da qualche anno a questa parte il giovane Richie Kennedy, 39e ...

Via Piero Cironi: "Ragazzo in stato confusionale presumibilmente dopo aver assunto sostanze psicotrope"

Giovane ragazzo in stato confusionale presumibilmente dopo aver assunto sostanze psicotrope viene individuato da alcuni passanti in via Circondaria a Firenze e segnalato alla Polizia che interviene pr ...

