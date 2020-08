FIFA 21 rimuoverà una delle esultanze più fastidiose del gioco (Di mercoledì 5 agosto 2020) EA è seriamente intenzionata a combattere la tossicità nei suoi giochi FIFA - perciò una delle esultanze più fastidiose non sarà in FIFA 21.EA Sports ha confermato di aver tolto dal gioco le celebrazioni Shush e A-OK - e ha avvertito che stanno per arrivare altri cambiamenti.Le esultanze sono uno dei modi principali per infastidire l'avversario in FIFA. Il vostro avversario è costretto a guardarle e possono indurre alla rabbia. La celebrazione Shush, in particolare, è abbastanza nota all'interno della community come molto fastidiosa. I giocatori a volte usano le celebrazioni per prolungare il tempo delle esultanze mentre corrono su e giù per il campo - una tattica ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #FIFA21: EA rimuoverà una delle esultanze più fastidiose per contrastare i comportamenti tossici. -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA rimuoverà FIFA 21: tutti in campo nella demo del nuovo gioco di calcio EA Everyeye Videogiochi