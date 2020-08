Farinetti continua a farci la morale, intanto Fico è un buco nero di perdite (Di mercoledì 5 agosto 2020) Roma, 5 ago – Oltre tre milioni di perdite su poco più di 30 di ricavi non è quel che si può definire un gran risultato. Come dire – forziamo la mano, giusto per dare un’idea delle dimensioni del fenomeno – che all’incirca ogni 10 euro di incasso si trasformano in un rosso di bilancio da un euro. Una macchina mangia soldi, praticamente. Firmata Natale (ai più noto come Oscar) Farinetti e la sua ultima creazione: Fico. Fico: un buco (nero) nell’acqua E pensare che Fabbrica italiana contadina – questo il nome per esteso di Fico -, il parco tematico creato da Farinetti (insieme alle onnipresenti Coop) alle porte di Bologna, doveva “racchiudere la meraviglia della ... Leggi su ilprimatonazionale

