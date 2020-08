Esplosioni Beirut, la testimonianza d un italo-libanese: “Una catastrofe enorme, danni a 15 Km dal porto” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Una catastrofe enorme, che colpisce un paese già piegato dalla crisi economica e dalla pandemia”: a raccontare quanto accaduto a Beirut, parlando con l’Adnkronos, è Tatiana Maouad, cittadina italiana di padre libanese, residente a Beirut dal 2017: “Ero con un gruppo di amici in un posto distante circa 40 chilometri dalla città, dal posto devastato dalle Esplosioni. Eravamo all’aperto e nel corso del pomeriggio abbiamo sentito diversi aerei che giravano intorno, facevano avanti e indietro, volando a bassa quota. Non aerei civili, ma piccoli aerei che forse effettuavano controlli, perché era il primo giorno di riapertura dopo una nuova settimana di lockdown”. “Ad un certo punto abbiamo sentito una piccola ... Leggi su meteoweb.eu

acmilan : We all at #ACMilan are close to the city of Beirut and all those affected by yesterday's tremendous explosions ????… - Pontifex_it : Preghiamo per le vittime delle esplosioni a Beirut e per i loro familiari; e preghiamo per il Libano, perché, con l… - ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - FilomenaAnnaBar : RT @Pontifex_it: Preghiamo per le vittime delle esplosioni a Beirut e per i loro familiari; e preghiamo per il Libano, perché, con l’impegn… - MusicaTricolore : RT @orma78: Le esplosioni di #Beirut (#Libano ), #PapaFrancesco : 'momento tragico e doloroso' -