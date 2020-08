Esplosione a Beirut, il post di Mika su Twitter: "La sofferenza è atroce" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo l'Esplosione a Beirut, Mika, che è di origine libanese, ha affidato a Twitter il suo stato d'animo: 'Quello che è successo mi spezza il cuore'. L'Esplosione a Beirut è stata commentata da Mika con una serie di post su Twitter. Il cantante e star di X-Factor è addolorato per la tragedia che ha colpito la città dove è nato 36 anni fa. "è straziante" ha scritto mentre guardava in televisione le immagini sconvolgenti provenienti dalla capitale del Libano. Beirut è stata sconvolta da un Esplosione nella zona porto e secondo il ... Leggi su movieplayer

