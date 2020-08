Covid, Rsa e ora si indaga per epidemia colposa ed omicidio (Di mercoledì 5 agosto 2020) epidemia colposa ed omicidio. Questa l’ipotesi di accusa mossa alle Rsa, Residenze Sanitarie Assistenziali, della Provincia di Como, che coinvolge la morte sospetta di 363 persone. I primi elementi che emergono dall’inchiesta della Procura guidata da Nicola Piacente, non lasciano molta ambiguità, sembrerebbe infatti che, stando a quanto riferito da Il Messaggero, “quando l’epidemia già infuriava mascherine e camici siano stati distribuiti troppo tardi agli operatori sanitari e che gli anziani contagiati dal Covid si trovassero nella stessa stanza degli ospiti sani”. I Nas che se ne stanno occupando, “hanno ispezionato 17 strutture e l’ospedale di Cantù, acquisendo la documentazione medica dei 363 deceduti nei mesi ... Leggi su ilparagone

«Da ormai molto tempo Covid free, le RSA del gruppo si sono aperte dopo diversi mesi a nuovi ingressi e la rinnovata, forte richiesta sul territorio dei nostri servizi sta determinando un ...CUNEO CRONACA- Miglioramento della capacità di prelievo e di analisi dei tamponi e test sierologici per la popolazione, per il sistema sanitario regionale, per la rete dell’accoglienza (Rsa, Raf ...