Borse europee positive. A Piazza Affari in luce TIM e Intesa (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei e a Milano, dove sono in evidenzia diverse Blue Chips che hanno fornito l’aggiornamento dei risultati dl semestre. Positivi anche se inferiori alle attese i dati dei PMI dell’Eurozona, mentre si attendono i primi dati del mercato del lavoro USA nel pomeriggio. Occhi puntati anche sull’andamento dei contagi, che stanno registrando una pericolosa accelerazione nel mondo. Seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,184, ma la star della giornata è l’Oro, che si avvantaggia di più della debolezza del biglietto verde e vola sopra i 2.000 dollari. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +149 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,95%. Tra i listini europei andamento positivo per Francoforte, che sale di un ... Leggi su quifinanza

MarketWall_ITA : ??Spinta rialzista a #PiazzaAffari, che apre a +0,78%. ??Aprono in positivo anche le #borse europee, rialzo dello… - tvbusiness24 : Borse europee, partenze positive: Eurostoxx 50 sale dell’1,2%, a Francoforte il #DAX guadagna lo 0,60% e a Parigi i… - IWBank_it : #MercatiFinanziari h 9:25 #5agosto Apertura Borse Europee???? ? - StampaFin : Le Borse europee aprono in positivo dopo il nuovo record storico del Nasdaq Aperture in verde per i listini europei… - lbattisti80 : RT @VitoLops: Gli Usa stanno vincendo contro l'Eurozona il duello sui tassi reali più bassi. E questo spiega anche perché il divario tra Wa… -