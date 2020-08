Borini e il caso diploma: «Non mi fanno sostenere l’esame» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Fabio Borini vuole ottenere il diploma da geometra ma sono sorte delle complicanze per sostenere l’esame Fabio Borini lancia un appello sulle pagine del Corriere della Sera. Il giocatore dell’Hellas Verona, infatti, ha studiato durante il lockdown e vuole sostenere l’esame per ottenere il diploma da geometra ma sono sorte delle complicanze. «Durante il lockdown ho studiato per prendere la Maturità geometri. Voglio il diploma perché quando smetterò di giocare sogno di iscrivermi all’Università, ad Architettura: la mia idea è progettare centri di allenamento per il calcio che siano funzionali a staff, giocatori e società. Io le sto provando tutte per prendere un diploma. Ho studiato ... Leggi su calcionews24

