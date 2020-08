Bonus computer 500 euro, tablet ed internet: in arrivo fondi UE (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Bonus computer 500 euro per l’acquisto di pc e tablet è uno strumento che il governo ha ideato per ridurre il divario digitale con gli alti paesi europei Fonte PiaxabayUno strumento decisamente importante per favorire la ripresa economica e soprattutto didattica è il Bonus di 500 euro che consente di poter acquistare pc, tablet e dispositivi per la navigazione in internet. Questo sussidio fa parte del Piano Nazionale di Riforma che ha valenza triennale. Nel PNR sono previsti diversi punti dedicati al problema della digitalizzazione e alla didattica in generale. Un’ulteriore mano in tal senso arriverà dall’unione europea che ha destinato al Bel Paese circa 200 ... Leggi su chenews

