BlizzCon: un nuovo evento virtuale per il 2021? (Di mercoledì 5 agosto 2020) L‘ultimo evento di Blizzard è saltato per la pandemia. I vertici dell’azienda hanno parlato nelle ultime ore del potenziale BlizzCon 2021 Se questo fosse un altro anno come gli altri, ci sarebbe già un grosso quantitativo di hype nell’aria per il BlizzCon, la convention annuale di Blizzard Entertainment. Tuttavia, a causa della pandemia globale, la kermesse targata Blizzard è stata cancellata come molti altri eventi videoludici, nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica. I vertici di Blizzard, in precedenza, avevano parlato della possibilità di interagire con i fan online e ora sembra proprio che il prossimo BlizzCon si terrà in streaming, nel 2021. Ecco quello che i vertici di Blizzard hanno dichiarato sul ... Leggi su tuttotek

