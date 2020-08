Black Widow: sarà disponibile in streaming su Disney Plus? (Di mercoledì 5 agosto 2020) In molti fan si stanno chiedendo se Black Widow, il prossimo film Marvel che aprirà la quarta fase, sarà reso disponibile in esclusiva su Disney Plus È di questi giorni la notizia che Mulan, live action ispirato alla versione d’animazione del 1998, verrà reso disponibile in esclusiva su Disney Plus al prezzo di 29,99 $. A questo punto, molti fan, Marvel e non, hanno iniziato a chiedersi se lo stesso destino toccherà anche ad altre pellicole, tra cui Black Widow. Con l’emergenza sanitaria internazionale, il primo film della quarta fase Marvel ha subito un corposo rinvio. Infatti, l’iniziale data d’uscita, prevista per la prima metà del 2020, ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Black Widow: sarà disponibile in streaming su #Disney Plus? #BlackWidow #DisneyPlus #Mulan #tuttotek - MrSTlNSON : Non ci vuole un genio per capire le perdite del settore cinematografico. La Disney ha anche in programma Black Wido… - stevdanvers : RT @IR0NLANG: Se non fanno uscire Black Widow al cinema e lo mettono su Disney + a 30 euro come Mulan io giuro che denuncio la Marvel o chi… - hecat0 : se mi togliete black widow dal cinema giuro che MI AMMAZZO - mxdreterra : RT @IR0NLANG: Se non fanno uscire Black Widow al cinema e lo mettono su Disney + a 30 euro come Mulan io giuro che denuncio la Marvel o chi… -

In molti fan si stanno chiedendo se Black Widow, il prossimo film Marvel che aprirà la quarta fase, sarà reso disponibile in esclusiva su Disney Plus È di questi giorni la notizia che Mulan, live ...

Disney+ ha ad oggi la quantità di abbonati che sperava di raggiungere tra circa quattro anni: grazie anche alla pandemia, il servizio di streaming ha superato quota 60 milioni a nemmeno un anno di dis ...

