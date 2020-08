Allarme Onu: "Scuole chiuse? Una catastrofe generazionale" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Serena Coppetti Un miliardo di alunni a casa. Parte la corsa alle cattedre: 6 candidati per posto. E oggi si chiude il bando sui banchi «Con la chiusura delle Scuole si rischia una catastrofe generazionale». A lanciare l'Allarme è stato ieri il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. Con un messaggio dal suo account ufficiale Twitter ha voluto caricare sulle spalle dei governi di tutto il mondo il peso che la pandemia ha avuto sui bambini e sui ragazzi. Un «peso» con oltre un miliardo di studenti costretti a restare a casa. Un «peso» che, guardato in prospettiva, rischia di portare un'intera generazione alla deriva. Numeri da paura, conseguenze catastrofiche. «Viviamo in un momento decisivo per bambini e giovani in tutto il mondo - ha proseguito Guterres ... Leggi su ilgiornale

