Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2020 ore 07:30 (Di martedì 4 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2020 ORE 07:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE. INCIDENTE IN GALLERIA TRIONFALE IN CARREGGIATA ESTERNA. CREA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E TRIONFALE SEMPRE IN ESTERNA CI SONO CODE ANCHE TRA CASILINA E L’A24 Roma-TERAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI, CHIUSA CARREGIATA CENTRALE IN INGRESSO A Roma TRA PONTE DI NONA E TOGLIATTI, PER EFFETTO NEL TRATTO TROVIAMO CODE IN COMPLANARE SEMPRE PER LAVORI CHIUSO IL TRATTO URBANO ANCHE TRA LA TANGENZIALE EST E FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO QUI CHIUSO ANCHE L’ENTRATE DI PORTONACCIO PROSEGUENDO SULLA Roma TERAMO ... Leggi su romadailynews

