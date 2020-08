Ue: Stefano, ‘domani audizione Amendola in commissione Senato’ (Di martedì 4 agosto 2020) Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Domani alle 15 il ministro Enzo Amendola sarà audito dalla commissione Politiche dell’Unione europea del Senato”. Lo rende noto il nuovo presidente della stessa commissione, Dario Stefano, senatore del Pd. ‘Ho chiesto al ministro -spiega- di aggiornarci sui seguiti del Consiglio europeo del 17-21 luglio e sull’iter di preparazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr). In quella che si annuncia come una vera e propria ‘rifondazione’ del sistema Paese il Parlamento infatti non può che essere il vero sovrano nella determinazione degli obiettivi e delle politiche da perseguire”.L'articolo Ue: Stefano, ‘domani audizione Amendola in ... Leggi su calcioweb.eu

La7tv : #inonda Stefano Feltri (Domani): 'Fontana deve dimettersi perché ha un conto in Svizzera dal 1997. Accumula milioni… - TV7Benevento : Ue: Stefano, 'domani audizione Amendola in commissione Senato'... - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Giampaolo a un passo dal Torino: domani risolve il contratto con il Milan #calciomercato - DrPrincipi : @CiccioIlBrillo @_Grillology @Scacciavillani @gzibordi @ArkadiMaslow @NazarioParisi @granieri_gianlu @Gianni_Elia… - AnceGenova : Le prime auto domani all'alba ma il lavoro non si ferma: dopo il #viadotto tocca al Parco. Il progetto di Stefano B… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano ‘domani Linus Agosto 2020 dedicato a Stanley Kubrick ed agli Emaki AFNews