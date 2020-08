Spider-Man di Marvel's Avengers non ha nulla a che vedere con lo Spider-Man di Insomniac Games (Di martedì 4 agosto 2020) Square Enix e Crystal Dynamics hanno annunciato che Spider-Man arriverà in Marvel's Avengers nel 2021 come personaggio esclusivo su PS4 e PS5. In molti si aspettavano l'arrivo di Spider-Man di Insomniac Games nel gioco, ma a quanto pare non sarà così.Sul blog ufficiale di PlayStation, sono stati forniti alcuni dettagli su Spider-Man di Marvel's Avenegers e il post ha specificato che il personaggio è un'interpretazione di Crystal Dynamics. Ciò significa che l'eroe non avrà nulla a che vedere con quello di Insomniac. Crystal Dynamics non ha fornito molte altre informazioni su cosa aspettarsi dalla sua iterazione ... Leggi su eurogamer

