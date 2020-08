Sostenibilità: 'Rivoluzione idrogeno', piano in 10 mosse per farlo decollare/Scheda (2) (Di martedì 4 agosto 2020) (Adnkronos) - idrogeno verde in mercati strategici: una strada, complementare o alternativa a quella della miscelazione, è di prevedere quote di penetrazione dell'idrogeno verde in alcuni mercati come quello del trasporto pesante. Camion, autobus e treni sono settori nei quali è possibile far crescere l'uso di idrogeno verde senza particolari costi aggiuntivi. In Italia parliamo di oltre 4000 chilometri di binari, pari a circa un quarto della rete ferroviaria nazionale, attualmente percorsi da treni diesel e non elettrificabili. Snam ha firmato un accordo con Alstom per accelerare questa transizione. Due Coradia iLint di Alstom (il primo treno con celle a combustibile a idrogeno al mondo) sono operativi in Germania dal 2018, e il piano di sviluppo è già in atto con una ... Leggi su iltempo

Milano, 4 ago. (Adnkronos) - 'Rivoluzione idrogeno' dell'ad di Snam Marco Alverà è un libro che spiega in 10 mosse come far decollare l'economia dell'idrogeno, elemento potente per convertire, conserv ...

e il supporto del Gruppo all'Italia anche con l'impegno a diventare un punto di riferimento in termini di sostenibilita' e responsabilita' sociale e culturale'.

