Siracusa, madre fa abusare i suoi bimbi per 20 euro: “Piccoli aspettavano in fila” (Di martedì 4 agosto 2020) Siracusa, madre fa abusare i suoi bimbi per 20 euro. “I bimbi erano messi in fila per essere abusati”. È una delle numerose testimonianze al processo che si sta celebrando a Siracusa sulle violenze sessuali su tre piccole vittime, tre bimbi di 3, 4 e 7 che venivano offerti dalla madre a tre abusatori diversi, tra cui un carabiniere, in cambio di piccole somme di denaro. “I bimbi erano messi in fila per essere abusati”. È una delle numerose testimonianze al processo che si sta celebrando a Siracusa sulle violenze sessuali su tre piccole vittime, tre bimbi di 3, 4 e 7 che venivano offerti dalla ... Leggi su limemagazine.eu

fanpage : Tre bambini, di 3, 4 e 7 anni, venivano messi in fila per essere abusati. Una vicenda raccapricciante - Cesarina53 : RT @3Figlio: Siracusa, madre fa abusare i suoi bimbi x 20 euro: I piccoli aspettavano in fila 1a di essere abusati a turno. Tra i clienti… - EnricoFurlan3 : RT @3Figlio: Siracusa, madre fa abusare i suoi bimbi x 20 euro: I piccoli aspettavano in fila 1a di essere abusati a turno. Tra i clienti… - llilita1402 : RT @3Figlio: Siracusa, madre fa abusare i suoi bimbi x 20 euro: I piccoli aspettavano in fila 1a di essere abusati a turno. Tra i clienti… - riccard77650870 : RT @3Figlio: Siracusa, madre fa abusare i suoi bimbi x 20 euro: I piccoli aspettavano in fila 1a di essere abusati a turno. Tra i clienti… -