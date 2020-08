Sardegna, forte vento: traghetto urta una banchina ad Arbatax (Di martedì 4 agosto 2020) Incidente questo pomeriggio al porto di Arbatax: un traghetto della Tirrenia, la Bithia, proveniente da Genova, è finito contro una banchina. Nessun ferito e niente fuoriuscite di carburanti, assicura la Capitaneria. Stando ai primi accertamenti, si sarebbe trattato solo di una “strisciata”. La nave potrebbe ripartire già da stasera in direzione del capoluogo ligure, senza però fare tappa a Olbia: i passeggeri in partenza dall’Isola Bianca sono stati riprotetti su altro traghetto. La manovra di ingresso allo scalo, spiega la Guardia costiera, è stata resa difficoltosa dalle forti raffiche di maestrale. Rimorchiatore portuale, ormeggiatori e pilota erano tutti impegnati nelle operazioni, ma è stato impossibile evitare l’urto. Subito sono scattati i ... Leggi su meteoweb.eu

