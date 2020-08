Nuove fughe di massa e rivolte. "Non vogliono fare la quarantena" (Di martedì 4 agosto 2020) Redazione Nuova fuga di migranti dalla tensostruttura di Porto Empedocle e attimi di tensione, con lanci di oggetti contro le forze dell'ordine che presidiavano gli ingressi per evitare altre fughe Nuova fuga di migranti dalla tensostruttura di Porto Empedocle e attimi di tensione, con lanci di oggetti contro le forze dell'ordine che presidiavano gli ingressi per evitare altre fughe. Una quarantina di ospiti della struttura di accoglienza provvisoria ieri hanno scavalcato la recinzione e si sono allontanati a piedi. Le scene sono state immortalate da alcuni passanti con un telefonino e le immagini, come spesso accade, sono rimbalzate da un telefono all'altro diventando virali in poco tempo. Le forze dell'ordine stanno lavorando per rintracciare i fuggitivi, alcuni dei quali sono già tornati spontaneamente nella struttura nei pressi del ... Leggi su ilgiornale

La grande fuga dei migranti, scappare dal centro accoglienza ormai è la regola

In cinque in fuga dal centro di accoglienza di Messina, ben 50 da Porto Empedocle, in tre scappano da Lampedusa. Tutto solo nella giornata di ieri. Il giorno precedente in 28 erano fuggiti dal centro ...

Naufragio Nuova Iside, i marinai della petroliera provarono a occultare i segni dell'impatto

Il sindaco di Caltanissetta: "Hanno mandato 80 soldati per vigilare sul centro di accoglienza.

In cinque in fuga dal centro di accoglienza di Messina, ben 50 da Porto Empedocle, in tre scappano da Lampedusa. Tutto solo nella giornata di ieri. Il giorno precedente in 28 erano fuggiti dal centro ...