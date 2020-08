Nuoto: Ledecky,50 sl con tazza latte in testa e non lo versa (Di martedì 4 agosto 2020) ROMA, 04 AGO - Incredibile Katie Ledecky. La 23enne fuoriclasse del Nuoto, 5 ori olimpici tra Londra e Rio e 14 medaglie ai Mondiali, è riuscita a nuotare i 50 stile libero tenendo in equilibrio sulla ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

