Nadal rinuncia agli US Open: «Casi di Covid ovunque, meglio non viaggiare» (Di martedì 4 agosto 2020) La defezione del mancino di Manacor va ad aggiungersi a quella di altri campioni come Roger Federer e Stan Wawrinka Leggi su media.tio.ch

filippo898 : RT @Eurosport_IT: 'Il calendario del tennis ridotto così è una barbarie' Rafa Nadal spiega, con un po' di amarezza, la rinuncia agli @usop… - Eurosport_IT : 'Il calendario del tennis ridotto così è una barbarie' Rafa Nadal spiega, con un po' di amarezza, la rinuncia agli… - TennisWorldit : Us Open, Nadal rinuncia: 'I casi stanno aumentando, preferisco non viaggiare' - paoloangeloRF : “Notizia di pochi minuti fa rinuncia di #Nadal per la prima volta dal 1999 non ci saranno lui e #Federer “considera… - MarioTramo : Importante assenza in vista degli #UsOpen : Rafael #Nadal rinuncia -