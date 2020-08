Migrante 22enne ferito a colpi di pistola a Foggia (Di martedì 4 agosto 2020) BARI – Saranno le indagini degli agenti di polizia a fare chiarezza sull’agguato avvenuto questa mattina a Foggia di cui e’ rimasto vittima un 22enne di nazionalita’ nigeriana colpito da tre colpi di pistola che lo hanno ferito alle gambe e a un braccio. La vittima era in sella a una bici, diretto in campagna, quando da uno scooter che gli si e’ avvicinato sono partiti i colpi di arma da fuoco. Le condizioni del 22enne, che non ha saputo riferire elementi utili agli investigatori, non sono preoccupanti: guarira’ in due settimane. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Migrante 22enne ferito a colpi di pistola a Foggia Nave-quarantena arriva a Lampedusa, migranti trasferiti a bordo VIDEO | Bellanova: “Informare i migranti sull’opportunità di chiedere permesso di soggiorno” La portavoce delle ong italiane contro Di Maio: “No al ricatto dei fondi per fermare i migranti” Migranti, Sardine contro Zaia: “Se ora scoppiano focolai è colpa vostra” Migranti, Conte: “Saremo duri e inflessibili”. Bernini: “Governo predica e Lampedusa scoppia” Leggi su dire

