Menaggio, donato un termoscanner automatico per controllare gli ingressi in ospedale (Di martedì 4 agosto 2020) Menaggio, Como,, 4 agosto 2020 - E' entrato in funzione in questi giorni all' ospedale di Menaggio un termoscanner per la misurazione automatica della febbre . Il dispositivo è stato posizionato all'... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Menaggio donato Menaggio, donato un termoscanner automatico per controllare gli ingressi in ospedale IL GIORNO Donato un termoscanner all'ospedale di Menaggio per la misurazione automatica della febbre

Il Covid-19 è al centro di studio basato su un nuovo algoritmo in grado di prevedere la... Corriere di Como 03-08-2020 21:45 TECNOLOGIA Lo studio di Centro Semeion e Villa Santa Maria: un nuovo ...

Donato un termoscanner all’ospedale di Menaggio

E’ entrato in funzione in questi giorni all’ospedale di Menaggio un termoscanner per la misurazione automatica della febbre. Il dispositivo è stato posizionato all’ingresso principale del presidio osp ...

Il Covid-19 è al centro di studio basato su un nuovo algoritmo in grado di prevedere la... Corriere di Como 03-08-2020 21:45 TECNOLOGIA Lo studio di Centro Semeion e Villa Santa Maria: un nuovo ...E’ entrato in funzione in questi giorni all’ospedale di Menaggio un termoscanner per la misurazione automatica della febbre. Il dispositivo è stato posizionato all’ingresso principale del presidio osp ...