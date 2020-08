Maxi-focolaio in Lombardia: "Screening a tappeto", quanti positivi in un'azienda agricola (Di martedì 4 agosto 2020) Un altro grande focolaio è stato riscontrato in Lombardia: sono 97 i casi riscontrati finora in un'azienda agricola del mantovano. A renderlo noto è stato l'assessore Giulio Gallera, che ha parlato di tre persone con sintomi lievi mentre tutti gli altri sono asintomatici. Il focolaio è stato individuato grazie al sistema di tracciamento regionale, che si è messo in moto dopo la segnalazione di un caso da parte di un medico di famiglia. L'azienda è già stata sottoposta a santificazione e il focolaio è stato circoscritto. “Dopo il primo test che ha dato esito positivo - ha spiegato Gallera - è stata prontamente avviata l'inchiesta epidemiologica per identificare i contatti stretti in ambito ... Leggi su liberoquotidiano

Prosegue senza alcuna sosta la lotta contro il virus nel nostro paese mentre si accentuano i focolai.

