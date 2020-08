Mara Venier inciampa e cade ferendosi al ginocchio: “Devo andare a farmi benedire. Una bella botta, mi è andata bene” (Di martedì 4 agosto 2020) Nuovo incidente domestico per Mara Venier. La conduttrice di Domenica In è caduta nel giardino della villa di Forte dei Marmi dove sta trascorrendo le vacanze con la famiglia e sui social ha sfogato tutta la sua frustrazione per l’ennesimo scivolone, che le ha procurato una botta al ginocchio. E pensare che solo pochi giorni fa esultava in un post per l’abbandono delle stampelle e il ritorno a camminare liberamente dopo la lunga riabilitazione per la frattura al piede avuta a fine maggio. “È arrivato il momento di andare a farmi benedire – ha esordito ironica Mara Venier nelle sue storie di Instagram – ieri sera dopo una bellissima serata a cena fuori con tanti amici e la famiglia, sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

