Libano, enorme esplosione a Beirut. Almeno 15 morti e centinaia di feriti: «Come a Hiroshima e Nagasaki» (Di martedì 4 agosto 2020) Le cause dell'esplosione, che ha distrutto il porto della capitale del Libano, sono ancora poco chiare. I feriti sono centinaia, i morti Almeno 10 Leggi su corriere

ilpost : C’è stata un’enorme esplosione a Beirut, in Libano - fattoquotidiano : LIBANO C’è stata un’enorme esplosione a Beirut, ecco le prime immagini [VIDEO] - 3BMeteo : Devastante esplosione di un deposito di fuochi d'artificio a #Beirut - Libano ?????? Questo ha innescato un'altra espl… - danisailor7 : RT @DavidRo59411925: #Beirut #Libano Il governatore di Beirut afferma che l'entità del danno è 'enorme' e non può trattenere le lacrime.… - 365BLACKVELVET : RT @DavidRo59411925: #Beirut #Libano Il governatore di Beirut afferma che l'entità del danno è 'enorme' e non può trattenere le lacrime.… -