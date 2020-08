L’ex sindaco di Rho insulta la Meloni sull’aspetto fisico, poi chiede scusa (Di martedì 4 agosto 2020) Paola Pessina, ex sindaco di Rho, ha scritto qualche giorno fa un post contro Giorgia Meloni che è diventato un caso nazionale. “Giorgia Meloni sta diventando calva. L’eccesso di testosterone oltre che cattivi fa diventare brutti” -è il testo letterale del post pubblicato da Pessina, donna conosciutissima in città per la sua lunga carriera politica … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo L’ex sindaco di Rho insulta la Meloni sull’aspetto fisico, poi chiede scusa proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

AnnalisaChirico : Dopo 10 anni, termina l’odissea giudiziaria che travolse l’ex sindaco di Parma Vignali: nessun reato, ipotesi accus… - ilNotiziarioInd : L'ex sindaco di Rho insulta la Meloni sull'aspetto fisico, poi chiede scusa - - giannigosta : GRAZZANISE: L’EX SINDACO GRAVANTE S’ERA PREOCCUPATO E OCCUPATO GIA’ NEL 2018 - TeleradioNews : GRAZZANISE: L’EX SINDACO GRAVANTE S’ERA PREOCCUPATO E OCCUPATO GIA’ NEL 2018 - TeleradioNews : GRAZZANISE: L’EX SINDACO GRAVANTE S’ERA PREOCCUPATO E OCCUPATO GIA’ NEL 2018 - -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex sindaco Bologna, in corsa a sindaco l’avvocata paladina Lgbt: «La città sembra morta» Corriere della Sera