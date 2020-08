Kulusevski: «Voglio lo scudetto e la Champions con la Juve. Sarri…» (Di martedì 4 agosto 2020) Dejan Kulusevski è pronto ad unirsi alla Juve. Il talento svedese parla degli obiettivi con il suo nuovo club Dopo una stagione giocata da protagonista assoluto, Dejan Kulusevski è pronto ad una nuova avventura con la maglia della Juve. Il talento svedese, a Tuttosport, si è raccontato così. OBIETTIVI – «Sono già focalizzato per vincere il decimo: sarà una bella sfida con Inter e Atalanta. E Voglio vincere la Champions. Sarri punta tanto sul dominio e sul possesso palla, i giocatori sono molto vicini tra loro. Mi intriga tantissimo come gioco. Potrò aiutare la squadra sia come esterno sia come mezzala». Champions – «Ho parlato con i dirigenti e insieme abbiamo deciso che invece di aggregarmi ... Leggi su calcionews24

