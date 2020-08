Il partito della poltrona torna in trincea. E spara contro il taglio dei parlamentari (Di martedì 4 agosto 2020) Tira una brutta aria sulla riforma costituzionale che taglia da 945 a 600 il numero dei parlamentari. Ad un passo dal traguardo – il referendum che a settembre rischia di spedire definitivamente in pensione 230 deputati e 115 senatori – torna ad agitarsi il partito (trasversale) delle poltrone. Che da Forza Italia a Italia Viva ha iniziato ora a fare proseliti anche nel Pd. I pretoriani del Cavaliere ne fanno una questione di principio, rivendicando “il coraggio di dire No al taglio della nostra democrazia”. Perché se passasse il Sì al referendum, obiettano, non solo sarebbe a rischio l’“adeguata rappresentanza” parlamentare, ma ne farebbe le spese pure “la funzionalità del Parlamento, in cambio del risparmio di un caffe”. Resta ... Leggi su lanotiziagiornale

