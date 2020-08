Highlights Giorgi-Peterson 7-5 6-4, Wta Palermo 2020 (VIDEO) (Di martedì 4 agosto 2020) Gli Highlights di Giorgi-Peterson 7-5 6-4, match valido per il primo turno del Wta Palermo 2020. Ritorna in campo con un successo la tennista azzurra, che all’esordio nella competizione siciliana s’impone in due set ai danni della Peterson e approda al secondo turno, dove troverà la Juvan. Di seguito il VIDEO delle immagini salienti del match. Leggi su sportface

zazoomblog : Highlights Giorgi-Peterson 7-5 6-4 Wta Palermo 2020 (VIDEO) - #Highlights #Giorgi-Peterson #Palermo - sportface2016 : #WtaPalermo: il VIDEO degli HIGHLIGHTS di #GiorgiPeterson -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Giorgi HIGHLIGHTS Giorgi-Peterson 7-5 6-4, Wta Palermo 2020 (VIDEO) Sportface.it