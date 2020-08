doValue, accordo di servicing con Iccrea banca (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – doValue ha siglato un nuovo accordo con Iccrea banca, capogruppo del Gruppo bancario Cooperativo Iccrea che prevede la gestione di un portafoglio di crediti in sofferenza del valore di circa 2 miliardi di euro (in termini di gross book value), di cui circa 0,4 miliardi di euro già in gestione. L’accordo prevede anche la fornitura di servizi di data quality. Il portafoglio, che si prevede sarà oggetto di un’operazione di cartolarizzazione, è caratterizzato da una prevalenza di posizioni con garanzia immobiliare, originate da una pluralità di Banche di Credito Cooperativo e da altri istituti bancari. Per i crediti oggetto dell’accordo, Iccrea ... Leggi su quifinanza

