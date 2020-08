Covid, i ristoratori lombardi protestano contro Fontanta: 'Favoritismi per gli agriturismi' (Di martedì 4 agosto 2020) Repertorio Deroghe al limite massimo dei pasti nei week-end e recupero della mancata attività di ospitalità del periodo di lockdown. Queste le misure approvate dalla Regione lombardia in materia di ... Leggi su milanotoday

repubblica : Oggi su Rep: ?? Roma, la rivolta dei ristoratori: 'Abbandonati nella crisi post Covid, nei nostri locali non serviam… - RedazioneLaNews : #Milano Covid, i ristoratori lombardi protestano contro Fontanta: 'Favoritismi per gli agriturismi' - Yogaolic : Covid, i ristoratori lombardi protestano contro Fontanta: 'Favoritismi per gli agriturismi' - ResearchEpi : RT @peoplexplanet: #Salvini, #Bocelli, ristoratori sciocchi e strani incoscienti: quelli che: di #Covid non è mai morto nessuno! #coronavir… - peoplexplanet : #Salvini, #Bocelli, ristoratori sciocchi e strani incoscienti: quelli che: di #Covid non è mai morto nessuno!… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ristoratori Covid, i ristoratori lombardi protestano contro Fontanta: "Favoritismi per gli agriturismi" MilanoToday.it Bonus con pagamenti Pos nel nuovo decreto legge di agosto

Un bonus sugli acquisti, concentrato sui settori che stentano a ripartire. Il governo punta a stanziare con il prossimo decreto di agosto almeno due miliardi - ma c’è un pressing per portare la dote a ...

L'opinione di Arrigo Cipriani: «Covid, meteo e Mose: regna l’inquietudine»

Lo storico ristoratore dell'Harry's: "Tra le notizie che ci mettono in pace c’è la ricomparsa di Greta Thunberg che è ritornata severa per dirci che lo smart working non ha contribuito alla diminuzion ...

Un bonus sugli acquisti, concentrato sui settori che stentano a ripartire. Il governo punta a stanziare con il prossimo decreto di agosto almeno due miliardi - ma c’è un pressing per portare la dote a ...Lo storico ristoratore dell'Harry's: "Tra le notizie che ci mettono in pace c’è la ricomparsa di Greta Thunberg che è ritornata severa per dirci che lo smart working non ha contribuito alla diminuzion ...