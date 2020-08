Black Widow: Disney non prevede la distribuzione in streaming (Di mercoledì 5 agosto 2020) Black Widow, secondo i vertici della Disney, non dovrebbe essere distribuito in streaming come accadrà in alcune nazioni con Mulan. Black Widow arriverà nelle sale e, secondo i vertici della Disney, non dovrebbe seguire l'esempio di Mulan che in alcuni mercati, tra cui gli Stati Uniti, arriverà in streaming. La versione live-action del classico di animazione sarà proposto sul mercato americano al prezzo di 29.99 dollari, mentre in altri territori sarà distribuito in modo tradizionale nelle sale cinematografiche. Bob Chapek, amministratore delegato dello studio, ha dichiarato parlando della possibilità che Black Widow venga distribuito su Disney+: "Stiamo ... Leggi su movieplayer

97airohpue : RT @IR0NLANG: Se non fanno uscire Black Widow al cinema e lo mettono su Disney + a 30 euro come Mulan io giuro che denuncio la Marvel o chi… - god0fmischjef : se mettono black widow su disney+ giuro che do fuoco agli studi disney - _Harrymyheart : RT @IR0NLANG: Se non fanno uscire Black Widow al cinema e lo mettono su Disney + a 30 euro come Mulan io giuro che denuncio la Marvel o chi… - _sara_v2 : RT @IR0NLANG: Se non fanno uscire Black Widow al cinema e lo mettono su Disney + a 30 euro come Mulan io giuro che denuncio la Marvel o chi… - vanessaxmarvel : @magicallymee ovviamente sono d’accordo. ho iniziato a seguire la marvel all’inizio di ottobre 2019 e non ho mai vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Black Widow Black Widow: Disney non prevede la distribuzione in streaming Movieplayer.it Le 10 attrici più pagate al mondo: la classifica

La maggior parte degli introiti della star di Manhattan provengono dai due film firmati Marvel: “Black Widow” e “Avengers: Endgame”. Nei panni della Vedova Nera, la Johansson con Black Widow ha ...

Un fan del Marvel Cinematic Universe ha creato un trailer (bellissimo) di tutti i film

Ventitré pellicole, 12 anni di produzioni e 22 miliardi di dollari d’incassi condensati in tre minuti o poco più. È “l’opera” di un appassionato, che mette in fila i momenti salienti e le battaglie pi ...

La maggior parte degli introiti della star di Manhattan provengono dai due film firmati Marvel: “Black Widow” e “Avengers: Endgame”. Nei panni della Vedova Nera, la Johansson con Black Widow ha ...Ventitré pellicole, 12 anni di produzioni e 22 miliardi di dollari d’incassi condensati in tre minuti o poco più. È “l’opera” di un appassionato, che mette in fila i momenti salienti e le battaglie pi ...